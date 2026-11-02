ЦБ введет в обращение серебряную монету, посвященную Михаилу Сперанскому

Фото: cbr.ru

Центробанк России с 3 ноября вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную государственному деятелю Михаилу Сперанскому. Об этом говорится на сайте регулятора.

Монета выходит в серии "Российская юриспруденция". На ее оборотной стороне размещены рельефные изображения портрета Сперанского, книги и чернильницы с пером. Фоном служит изображение "Столпа закона" в технике лазерного матирования. На монете также выгравированы надписи "М. М. Сперанский" и годы жизни "1772" и "1839". Тираж составит 3 тысячи штук.

Сперанский являлся одним из крупнейших реформаторов России XIX века. Во времена правления Александра I он был автором плана преобразования государственного управления, где власть делится на законодательную, исполнительную и судебную.

При Николае I Сперанский стал главным кодификатором российского права. Тогда появились Полное собрание законов в 45 томах и Свод законов в 15 томах. За это император передал ему орден Андрея Первозванного, сняв его с себя.

Ранее Центробанк выпустил памятную серебряную монету, посвященную Спасо-Преображенскому Мирожскому мужскому монастырю. Монета номиналом 3 рубля вошла в серию "Памятники архитектуры России". Тираж – 3 тысячи штук.

