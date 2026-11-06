Сбой произошел в работе приложения Оzon

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Пользователи Ozon столкнулись с перебоями в работе маркетплейса, россияне не могут войти в мобильное приложение. Соответствующие данные предоставил сервис по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

За час к 12:23 по московскому времени поступило около 1,8 тысячи жалоб на работу площадки, а за сутки – 1,9 тысячи. Около 40% пользователей сообщили о проблемах с мобильным приложением, 27% – со сбоем сервиса, 20% – с личным кабинетом. Еще 8% отметили неполадки на сайте.

Больше всего жалоб за последний час поступило из Санкт-Петербурга – 4%. По 3% сообщений зафиксировали в Москве, Новосибирской, Ленинградской и Свердловской областях.

Специалисты Ozon уже устраняют проблему, сообщили представители компании. Согласно прогнозам, сервисы должны вернуться к штатной работе в ближайшее время.

Ранее также поступали жалобы на работу приложения Ozon Банка. Больше всего обращений были отправлены пользователями из Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья и Самарской области.

Число жалоб на банк достигло 13 тысяч за час. Пользователи заявляли о проблемах с авторизацией в личном кабинете. В Ozon Банке подчеркнули, что деньги клиентов в безопасности.