Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 12:29

Технологии

Сбой произошел в работе приложения Оzon

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Пользователи Ozon столкнулись с перебоями в работе маркетплейса, россияне не могут войти в мобильное приложение. Соответствующие данные предоставил сервис по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

За час к 12:23 по московскому времени поступило около 1,8 тысячи жалоб на работу площадки, а за сутки – 1,9 тысячи. Около 40% пользователей сообщили о проблемах с мобильным приложением, 27% – со сбоем сервиса, 20% – с личным кабинетом. Еще 8% отметили неполадки на сайте.

Больше всего жалоб за последний час поступило из Санкт-Петербурга – 4%. По 3% сообщений зафиксировали в Москве, Новосибирской, Ленинградской и Свердловской областях.

Специалисты Ozon уже устраняют проблему, сообщили представители компании. Согласно прогнозам, сервисы должны вернуться к штатной работе в ближайшее время.

Ранее также поступали жалобы на работу приложения Ozon Банка. Больше всего обращений были отправлены пользователями из Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья и Самарской области.

Число жалоб на банк достигло 13 тысяч за час. Пользователи заявляли о проблемах с авторизацией в личном кабинете. В Ozon Банке подчеркнули, что деньги клиентов в безопасности.

Читайте также


технологии

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика