Зеленский заявил об угрозе в идее Кушнера обсуждать безопасность Европы с РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский увидел для себя угрозу в предложении спецпосланника президента США Джареда Кушнера вовлечь Россию в разговор о безопасности в Европе. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

По словам Зеленского, американская сторона намеревалась обсудить концепцию безопасности, общую для Европы и России.

"Это может быть опасно", – заявил он, отвечая на вопрос о возможных договоренностях.

Ранее Кушнер заявил о продуктивных переговорах с Украиной, НАТО и Европой. По его словам, разговор был посвящен гарантиям безопасности для Украины и более широкой архитектуре европейской безопасности.

Он также добавил, что возможные договоренности в сфере безопасности в Европе с участием РФ могут предусматривать меры по поддержанию каналов связи в кризисных ситуациях и большую прозрачность в военной области.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны обсудят договоренности в сфере безопасности, снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.