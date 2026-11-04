Путин заявил, что Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству

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Россия никому никогда не угрожала и не угрожает, а также стремится к сотрудничеству. Об этом заявил Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград и премий за вклад в укрепление единства российской нации.

"Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству", – отметил он.

Он также обратился к тем, кто пока не готов к такому подходу. Президент призвал их сделать правильные выводы, скорректировать отношение, перестать стремиться к конфронтации и начать стремиться к сотрудничеству с Россией.

Иностранных представителей, присутствовавших на церемонии, Путин поблагодарил за развитие отношений между Россией и их странами, а также между народами. Взаимодействие в культуре, образовании, гуманитарной сфере в целом, а также в бизнесе, он назвал благоприятной почвой и основой для развития политических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.

Президент подчеркнул, что вклад награжденных особенно важен сейчас, когда идет сложный процесс формирования более справедливого многополярного мира. Он поблагодарил коллег и друзей, которым вручались высокие государственные награды, за вклад в укрепление отношений с Россией, доверие и согласие между людьми разных национальностей и культур.

Отдельно глава государства остановился на Приднестровье. Он отметил, что, несмотря на сложные условия и попытки внешнего давления, республика под руководством президента Вадима Красносельского последовательно развивается. Жители разных национальностей, по словам Путина, вместе отстаивают свои права и интересы, защищают историческую правду и берегут русский язык.

Ранее российский лидер заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. По его словам, многие в Европе готовятся к конфликту с Россией к 2030 году. Путин считает, что если все зайдет "слишком далеко, то победителей вообще не будет".