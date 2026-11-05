Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 20:59

Политика

Путин поручил Росфинмониторингу усилить борьбу с преступными расчетами чужих разведок

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что зарубежные преступные группировки и спецслужбы используют современные технологии для отмывания денег, и поручил Росфинмониторингу усилить борьбу с подобными случаями. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном 25-летию ведомства, пишет ТАСС.

По словам главы государства, угрозы нередко возникают именно за пределами России. Как правило, для прикрытия преступных и теневых расчетов применяются криптовалюты и другие платежные инструменты. Кроме того, участниками таких схем становятся несовершеннолетние.

В связи с этим российский президент подчеркнул важность совершенствования работы Росфинмониторинга и продолжения технологической модернизации ведомства, чтобы быстро справляться с угрозами извне.

Президент также поздравил сотрудников и ветеранов службы с 25-летием со дня ее создания. Он отметил, что за это время ведомство выстроило эффективную систему борьбы с легализацией преступных доходов, которая была испытана временем и различными трудностями.

Ранее Путин заявил, что Россия начала сталкиваться с киберугрозами, выходящими на новый уровень на фоне прямой и гибридной внешней агрессии. Для борьбы с ними, подчеркнул президент, важно улучшать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности.

Читайте также


властьполитикаэкономикатехнологии

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика