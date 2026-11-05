Путин поручил Росфинмониторингу усилить борьбу с преступными расчетами чужих разведок

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Владимир Путин заявил, что зарубежные преступные группировки и спецслужбы используют современные технологии для отмывания денег, и поручил Росфинмониторингу усилить борьбу с подобными случаями. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном 25-летию ведомства, пишет ТАСС.

По словам главы государства, угрозы нередко возникают именно за пределами России. Как правило, для прикрытия преступных и теневых расчетов применяются криптовалюты и другие платежные инструменты. Кроме того, участниками таких схем становятся несовершеннолетние.

В связи с этим российский президент подчеркнул важность совершенствования работы Росфинмониторинга и продолжения технологической модернизации ведомства, чтобы быстро справляться с угрозами извне.

Президент также поздравил сотрудников и ветеранов службы с 25-летием со дня ее создания. Он отметил, что за это время ведомство выстроило эффективную систему борьбы с легализацией преступных доходов, которая была испытана временем и различными трудностями.

Ранее Путин заявил, что Россия начала сталкиваться с киберугрозами, выходящими на новый уровень на фоне прямой и гибридной внешней агрессии. Для борьбы с ними, подчеркнул президент, важно улучшать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности.

