Собянин: новый путепровод улучшит транспортную ситуацию в двух районах Москвы

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строители закончили монтаж пролетного строения нового путепровода, который пройдет над основным ходом трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.

Сооружение соединит улицу Поляны и Проектируемый проезд № 816. За счет этого появится новый маршрут из Южного Бутова: через реконструируемую Бачуринскую улицу он выведет к Калужскому шоссе.

По словам мэра, в рамках проекта предстоит построить и реконструировать свыше 6 километров дорог. Полностью закончить работы планируется в 2027 году.

Перемены затронут два столичных района – Коммунарку и Южное Бутово. Новые дороги свяжут жилые кварталы с общественно-деловой застройкой, поездки станут быстрее и удобнее. Кроме того, это даст возможность обновить маршрутную сеть наземного городского транспорта.

Создание такой инфраструктуры отвечает целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее завершили строительство путепровода над Южной рокадой – открыт выезд на магистраль в сторону Московского скоростного диаметра. Местные жители получили более удобный выход на магистральную сеть города, путь до станции метро "Каширская" стал короче. Также улучшилась транспортная обстановка в Москворечье-Сабурове, Нагатине-Садовниках и Царицыне.