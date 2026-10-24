Собянин: в Москве завершилось строительство путепровода над Южной рокадой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство путепровода над Южной рокадой завершено – открыт выезд на магистраль в сторону Московского скоростного диаметра, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Сооружение стало частью большого проекта, который охватывает развитие дорожной инфраструктуры в районе Южной рокады и Павелецкого направления Московской железной дороги.

Благодаря путепроводу жилые кварталы получили более удобный выход на магистральную сеть города, путь до станции метро "Каширская" стал короче, а транспортная обстановка улучшилась в Москворечье-Сабурове, Нагатине-Садовниках и Царицыне.

В общей сложности в границах проекта построили и реконструировали 6 километров дорог. Среди них – участок 2-го Котляковского переулка от пересечения с 1-м Варшавским проездом до Котляковского проезда, участок Проектируемого проезда № 3692 на пересечении с 1-м Варшавским проездом, участок 1-го Варшавского проезда от Каширского проезда до Проектируемого проезда № 7511, а также заезды и съезды на Южную рокаду.

Помимо этого, обновленный Каширский проезд продлили до станции метро "Варшавская". В дальнейшем участки Каширского проезда планируется соединить между собой – тогда появится новый маршрут протяженностью больше 3 километров, который пройдет от Старокаширского шоссе до Кавказского бульвара.

"Возведение в столице объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни", – подчеркнул глава города.

Ранее в Зеленограде начали строить четырехполосную дорогу между районами Крюково и Силино. Она пойдет от пересечения улиц Александровки и Михайловки в Крюкове под железнодорожными путями на Проектируемый проезд № 684 в сторону улицы Алабушевской в Силине. Сейчас эти районы разделяет железная дорога, и попасть из одного в другой можно только через Панфиловский проспект.

