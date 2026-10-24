Подростки в Петербурге похитили школьника, держали его в машине и требовали деньги

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В Санкт-Петербурге задержаны пятеро подростков, которых подозревают в похищении школьника и вымогательстве у него денег, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

По версии ведомства, на Купчинской улице во Фрунзенском районе на школьника напали подростки 15–16 лет. Они насильно усадили его в автомобиль, стали запугивать и требовать деньги. Школьник сумел сообщить о похищении, после чего его освободили правоохранители.

"По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 4 молодых человека и девушка", – подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело расследуют по статьям о похищении несовершеннолетнего и о вымогательстве. Меру пресечения задержанным изберут в ближайшее время.

Ранее в Душанбе полицейские задержали 26-летнюю женщину, которую подозревают в похищении новорожденного из роддома. Ночью подозреваемая пришла в родильный дом и переоделась в одежду свекрови, работавшей там. Затем она проникла в палату со спящими роженицами, забрала ребенка, спрятала его в пакет и покинула здание.

