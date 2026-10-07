Иностранцы похитили знакомого на юго-востоке Москвы

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Двое иностранных граждан похитили соотечественника на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным СК, инцидент произошел 5 октября около дома на улице Юных Ленинцев. Иностранцы применили насилие к знакомому и против его воли поместили в багажник автомобиля, после чего скрылись.

Потерпевшего удалось освободить благодаря совместной работе следователей и полицейских. Злоумышленников задержали, им предъявлено обвинение в похищении человека.

Следствие намерено ходатайствовать перед Кузьминским районным судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, установлены еще трое соучастников, им заочно предъявлено обвинение, они объявлены в розыск. В их отношении также планируется ходатайствовать о заочном аресте.

Ранее в Чите мужчина обманом выманил знакомого на улицу, после чего к ним подъехала машина с двумя незнакомцами. Под надуманным предлогом они силой вывезли потерпевшего в лес, где затем привязали скотчем к дереву, били и требовали 80 тысяч рублей. Не получив денег, злоумышленники уехали. Пострадавший смог выбраться и обратиться в полицию, после чего нападавших задержали.