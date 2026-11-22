Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Этапы восстановления Крымского моста определены. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, опубликовав соответствующую запись в своем телеграм-канале.

"Определили этапы восстановления Крымского моста, занимаемся этим в ежедневном режиме", – приводит слова вице-премьера его канал.

По словам Хуснуллина, к работе привлекли проектировщиков, строителей и поставщиков материалов. Кроме того, были определены все необходимые для восстановления решения.

ВСУ атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября, а также в ночь на 19 ноября. По данному факту было возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

В настоящее время мост восстанавливают. Хуснуллин сообщал, что повреждены как основная балка пролета арочного моста, так и сама арка.

Владимир Путин предупредил, что ответ России на украинские атаки на Крымский мост будет гораздо болезненнее для Киева. Помимо этого, глава государства сообщил о намерении защитить сухопутный маршрут в Крым, проходящий через Запорожскую и Херсонскую области, и увеличить присутствие России на этом направлении.