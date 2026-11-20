Фото: ТАСС/Максим Чурусов

После атак ВСУ Крымский мост восстанавливают, прорабатываются два варианта. Все необходимые работы уже ведутся, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в разговоре с "Юнашев Live".

"У нас считают проектировщики, мы этим занимаемся, у нас все варианты решения этой проблемы есть", – сказал он.

Сроки восстановительных работ установят после подготовки инженерных проектных решений. Хуснуллин уточнил, что повреждены как основная балка пролета арочного моста, так и сама арка.

16 и 17 ноября Вооруженные силы Украины ударили по Крымскому мосту. Также мост был атакован в ночь на 19 ноября.

Владимир Путин предупредил, что ответ России на украинские атаки на Крымский мост будет гораздо болезненнее для Киева. Помимо этого, глава государства сообщил о намерении защитить сухопутный маршрут в Крым, проходящий через Запорожскую и Херсонскую области, и увеличить присутствие России на этом направлении.

