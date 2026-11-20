На 17-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) столкнулись несколько машин. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

На опубликованной департаментом транспорта видеозаписи момента ДТП видно, как черный автомобиль при резком перестроении врезается сразу в несколько машин. Затем в аварию попадают еще несколько авто и автобус.

По данным Дептранса, обстоятельства аварии и сведения о пострадавших уточняются. По предварительной информации, машина, спровоцировавшая столкновение, двигалась с превышением скорости и перестраивалась через несколько полос.

На месте происшествия работают городские оперативные службы. Движение на участке затруднено. Водителям рекомендуют выбирать объездные маршруты.

Ранее в Карсунском районе Ульяновской области в ДТП с участием автомобиля Lada Kalina погибла 16-летняя пассажирка. ДТП произошло на дороге между селами Нагаевом и Сухой Карсун. Машина, за рулем которой находилась девочка 2010 года рождения, съехала в кювет и перевернулась. Погибшая находилась на переднем пассажирском сиденье. Она скончалась на месте до приезда скорой помощи.

