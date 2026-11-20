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Уголовное дело возбудили в Грузии в связи с исчезновением в Батуми россиянина Сергея Копылова из Красноярска. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил адвокат Заур Кинтирая.

По словам юриста, первым делом полиция выяснила, пересекал ли Копылов государственную границу. Проверка установила, что территорию страны он не покидал. Не располагают правоохранители и информацией о том, что он находится в медицинских учреждениях Батуми, а данных о его задержании в этом городе или где-либо еще не поступало.

После обращения в полицию официально начались поисковые мероприятия, а 18 ноября было возбуждено дело по статье, которая предусматривает ответственность за незаконное лишение свободы.

Следствие выясняет, могли ли обстоятельства исчезновения быть связаны с преступлением. Адвокат подготовил официальное обращение в правоохранительные органы с просьбой принять дополнительные меры для установления местонахождения мужчины.

Об исчезновении 34-летнего гражданина России Сергея Копылова стало известно 17 ноября. Он вышел погулять по набережной и пропал, после чего его супруга обратилась в полицию.

По камерам видеонаблюдения видно, что мужчина направлялся в сторону аэропорта. После этого он сел в автобус и пропал. Женщина не исключает, что ее супруга могли задержать, а родным о его местонахождении не сообщают.