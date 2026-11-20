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В Брянской области приняли закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей к ним с 1 марта 2027 года. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.

Ограничения продлятся до 1 марта 2032 года. Такое решение приняла местная областная дума.

По мнению Ковальчука, документ должен снизить потребление никотинсодержащей продукции в регионе, укрепить принципы здорового образа жизни и защитить жизнь и здоровье жителей, прежде всего несовершеннолетних.

Вводить подобные ограничения у себя регионы могут после подписания Владимиром Путиным федерального закона. Ранее аналогичный запрет на продажу вейпов приняли в Амурской области, Санкт-Петербурге, Ростовской, Калининградской, Ленинградской областях, Карелии и других регионах РФ.

Между тем в Госдуме заявляли, что только за последний год врачи зафиксировали увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Чаще всего, по словам парламентариев, от этого страдают подростки и молодые люди до 35 лет.