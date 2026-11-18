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Законодательное собрание Калининградской области приняло закон о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них на территории региона с 1 марта следующего года. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ на заседании представил министр здравоохранения области Сергей Дмитриев. Он уточнил, что ограничение будет действовать до 1 марта 2032 года. Голосование прошло единогласно, отметил председатель законодательного собрания Андрей Кропоткин.

Ранее аналогичные ограничения ввели более 20 российских регионов. Среди них – Ростовская, Ленинградская, Ульяновская области, республики Карелия и Марий Эл, а также Санкт-Петербург. Соответствующие законопроекты еще рассматривают Забайкальский край и Мурманская область.