Мурашко: российская молодежь стала меньше пить, но продолжает курить вейпы

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Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак, однако проблема вейпов по-прежнему остается актуальной. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Надо с этим работать, убеждать (отказаться. – Прим. ред.)", – прокомментировал он.

Ранее в Кузбассе впервые зафиксировали у подростка "вейп-ассоциированное заболевание легких". 16-летний пациент поступил в областную детскую больницу имени Ю. А. Атаманова с тотальным поражением органа.

Сначала медики приняли это за пневмонию и справились с дыхательной недостаточностью, однако уже через месяц после выписки подросток вернулся в реанимацию с катастрофически низким уровнем кислорода в крови – 65% вместо положенных 95–100%.