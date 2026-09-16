Актриса Старшова рассказала о влиянии съемок в "Папиных дочках" на ее детство

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/toosad_katerinas

Актриса Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в сериале "Папины дочки", рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о том, как съемки отразились на ее детстве. Об этом сообщает "Газета.ру".

Девушка призналась, что в возрасте 6 лет не понимала ценности времени и денег, а работу не воспринимала как осознанный выбор. По словам Старшовой, тогда ей даже не приходило в голову отказаться от съемок.

Знаменитость также отметила, что вряд ли съемки можно назвать рабством, однако и честным обменом, как происходит у взрослых людей в карьере, тоже нельзя.

"У меня не было мысли: "Зато мне за это платят". Я думала: "Мне в любом случае придется это делать". Хотя вообще-то это не так", – призналась она.

Старшова добавила, что в детстве не видела свою зарплату, однако почти все ее "хотелки" закрывались. По ее словам, она получала все, кроме возможности самостоятельно распоряжаться своим временем, добавив, что от этого страдают и другие дети, которые вынуждены посещать большое количество кружков.

Ранее Старшова рассказала, что успела выйти замуж и развестись. Она пояснила, что роспись была нужна для упрощения оформления совместного проживания на круизном лайнере, где действуют свои правила. Личность супруга, хоть и фиктивного, звезда сериала не раскрыла.