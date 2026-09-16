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16 сентября, 17:57

Шоу-бизнес

Бизнесмен Товстик подал иск к экс-супруге о защите чести и достоинства

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/elenatovstik

Бизнесмен Роман Товстик подал иск к бывшей супруге Елене о защите чести и достоинства, требуя удалить публикации о нем в соцсетях и опубликовать опровержение. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает РИА Новости.

Согласно иску, с августа 2025 года Товстик выкладывает в соцсети публикации с информацией о бизнесмене, их детях, семейном конфликте, судебных разбирательствах и личной жизни. По мнению экс-супруга, эти материалы формируют у аудитории его негативный образ как человека, который якобы оставил детей, применял физическое насилие, принуждал бывшую жену отказаться от детей и имущества.

Истец настаивает, что размещенные ответчицей материалы не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство, доброе имя и деловую репутацию. Он настаивает на признании этих сведений недостоверными.

Как указали в инстанции, дополнительно бизнесмен попросил взыскать судебную неустойку в размере 5 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда.

Ранее экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина потребовала взыскать с Товстик 5 миллионов рублей. Иск был подан после публикации женщины в соцсетях, которая, по словам истицы, порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию.

Дибровы развелись в сентябре 2025 года после 16 лет брака. По информации СМИ, причиной стал роман Дибровой с Товстиком. Бизнесмен спустя время также развелся с супругой и матерью шестерых его детей Еленой после 19 лет брака.

В июле 2026-го Товстик выдвинула обвинения в адрес бывшего мужа и его новой избранницы. Она настаивала, что они якобы представляют опасность для ее детей, а также обвинила экс-супруга в обесценивании ее роли матери.

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