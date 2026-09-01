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01 сентября, 21:27

Шоу-бизнес

Экс-супруга Диброва потребовала взыскать с Товстик 5 млн рублей за пост в соцсетях

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина обратилась в московский суд с иском к экс-супруге бизнесмена Романа Товстик Елене, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Диброва потребовала взыскать 5 миллионов рублей за пост в соцсетях, опубликованный Товстик в июле 2026 года. По мнению истицы, в публикации содержатся сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию. Диброва утверждает, что в тексте есть слова о совершенных ею аморальных и асоциальных поступках, а также подробности личной жизни, не соответствующие действительности.

В иске Диброва просит признать эти сведения не соответствующими действительности, обязать ответчицу удалить публикацию и опровергнуть ее содержание. Кроме того, она требует взыскать с Товстик компенсацию морального вреда.

Дибровы развелись в сентябре 2025-го после 16 лет брака. По данным СМИ, причиной стали отношения Дибровой с Товстиком. Бизнесмен тоже вскоре развелся с супругой и матерью шестерых детей Еленой после 19 лет брака.

В июле 2026 года Елена выдвинула серьезные обвинения в адрес бывшего мужа и его новой избранницы. Она заявила, что они якобы подвергают ее детей опасности, и обвинила Романа в обесценивании ее роли матери.

Суд продолжит рассматривать иск о разделе имущества бизнесмена Товстика

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