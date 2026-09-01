Аэропорт Шереметьево перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Шереметьево перешел на прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Как пояснило ведомство, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Соответствующая информация появится на онлайн-табло гавани.

Аэропорт Шереметьево уже объявлял о введении ограничений 1 сентября. Меры коснулись и Внуково. Тогда гавани также перешли на работу по согласованию. Позже ограничения сняли.

Кроме того, аналогичные меры действовали в аэропорту Домодедово. Пассажиров предупреждали о корректировках в расписании рейсов. Спустя время все меры также отменили.

