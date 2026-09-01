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01 сентября, 22:46

Происшествия

Двое участников свадебного торжества погибли в Иране при ударах США

Фото: 123RF.com/chalabala

Двое участников свадебной церемонии погибли в результате ударов США по югу Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора провинции Хормозган Ахмада Нафиси.

"Во время нападения на Сирик, к сожалению, была атакована жилая постройка, в которой проходила свадебная церемония", – указал он.

Гражданский аэропорт города Джирофт, расположенный в провинции Керман на юге Ирана, также подвергся ударам США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что Иран прекратит существование, если продолжит отвечать на удары со стороны США. Глава Белого дома подчеркнул, что на удары Тегерана Вашингтон будет отвечать намного сильнее.

Вместе с тем президент США заявлял, что военный конфликт с Ираном закончится "довольно скоро". Он обратил внимание, что Ормузский пролив уже открыт и через него проходит много судов.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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