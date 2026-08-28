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28 августа, 04:19

Политика

Армия США заявила об обезвреживании всех мин в Ормузском проливе

Фото: ТАСС/AP/Amirhosein Khorgooi

Американские военные обезвредили все морские мины в Ормузском проливе. Об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер в своем видеообращении в соцсети X.

"Мы успешно обезвредили морские мины, которые были заложены КСИР (Корпусом стражей исламской революции. – Прим. ред.) несколько месяцев назад на международных торговых маршрутах в заливе", – сказал Купер.

По его словам, за последние несколько месяцев бойцы США помогли примерно 1,5 тысячи торговых судов пройти через пролив, предоставляя координированную защиту. Эти суда перевозили около 750 миллионов баррелей нефти, предназначенной для мировых энергетических рынков.

Купер также утверждает, что Иран с момента возобновления морской блокады в середине июля не экспортировал нефть со своих берегов. Блокаду обеспечивают тысячи американских военнослужащих, более 20 военных кораблей и сотни воздушных судов.

Глава CENTCOM добавил, что в настоящее время в Ближневосточном регионе развернуты 50 тысяч американских военнослужащих.

Ранее в Тегеране заявили, что движение судов в Ормузском проливе в будущем будет зависеть от хода переговоров между Ираном и США. Посредники на переговорах уже запросили у иранской стороны список условий для открытия пролива, в настоящее время этот документ готовится.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что военный конфликт с Ираном закончится "довольно скоро". По утверждению американского лидера, Ормузский пролив уже открыт и через него проходит большое количество судов. Он подчеркнул, что мин в проливе нет.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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