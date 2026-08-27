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27 августа, 21:50

Шоу-бизнес

Умер голос Оптимуса Прайма Питер Каллен

Фото: AP/Invision/Matt Sayles

Канадский актер озвучивания Питер Каллен, подаривший голос Оптимусу Прайму во франшизе "Трансформеры", скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным журналистов, последние часы артист провел у себя дома в Лос-Анджелесе. При этом, что стало причиной его ухода из жизни, не уточняется.

Актер озвучивал Оптимуса Прайма в течение нескольких десятилетий. Услышать его зрители могли в многочисленных проектах франшизы, включая фильмы Майкла Бэя, картины "Бамблби" и "Трансформеры: Восхождение Звероботов".

Помимо лидера автоботов, Каллен стал голосом ослика Иа в проектах о Винни-Пухе. Также он озвучил Рокфора в мультсериале "Чип и Дейл спешат на помощь" и создал звуки Хищника в одноименном фантастическом боевике 1987 года.

В 2023 году актер получил премию "Эмми". Его отметили за вклад в индустрию детского и семейного телевидения.

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