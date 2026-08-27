Акции "Магнита" упали до минимума с 2009 года

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Акции "Магнита" на Мосбирже в ходе торгов 27 августа опустились до минимального уровня за 17 лет. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Бумаги ретейлера подешевели до 1 442,5 рубля, что стало самым низким значением с 24 августа 2009 года. К концу основной торговой сессии акции находились около этого уровня, а на вечерних торгах снижение замедлилось. К 19:09 по московскому времени бумаги торговались по 1 459,5 рубля, потеряв 1,55%.

Ранее российские индексы резко пошли вверх на фоне новостей о визите главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию. Он прилетал в столицу 25 августа.

До этого, 17-го числа, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) в рамках утренней торговой сессии опускался ниже 2 100 пунктов. Это произошло впервые с 24 июля 2026 года.