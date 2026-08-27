DT: итальянские ученые выпустили 130 тысяч осьминогов для борьбы с голубыми крабами

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Итальянские ученые выпустили 130 тысяч детенышей осьминогов в регионе Эмилия-Романья, чтобы сократить численность инвазивных голубых крабов. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Специалисты рассчитывают, что по мере взросления осьминоги станут съедать до четырех крабов в день. По словам доктора Оливьеро Морденти из Болонского университета, особенно эффективной такая борьба представляется в связи с тем, что одна самка голубого краба способна произвести до 1,5–2 миллионов яиц.

Крабы этого вида появились у берегов Италии несколько десятилетий назад, предположительно попав туда случайно. В отсутствие достаточного числа естественных врагов их популяция выросла до десятков миллионов особей. Они повреждают рыболовные сети, а также уничтожают моллюсков и мидий, нанося ущерб местному промыслу.

По оценке организации Coldiretti, экономический ущерб от распространения голубых крабов достиг примерно 170 миллионов фунтов стерлингов, или 19,5 миллиарда рублей.

Итальянские власти параллельно призывают жителей использовать крабов в пищу. Их уже продают в супермаркетах и рыбных магазинах, а также подают в ресторанах, в том числе в составе салатов и пасты.

Ранее стало известно, что популяция снежного барса в России в 2026 году достигла 94 особей, увеличившись на 7 по сравнению с прошлым годом. Данные были озвучены на Российско-Индийском круглом столе по сохранению снежных барсов в Москве.