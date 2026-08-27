Предприятия Крыма и Севастополя получат отсрочку по страховым взносам

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Организации, работающие в Крыму и Севастополе, получат отсрочку по уплате страховых взносов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Льгота будет доступна для обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных и строительных компаний, а также для гостиниц, санаториев, детских оздоровительных лагерей и предприятий общественного питания.

Такое решение принято, чтобы сохранить трудовые коллективы. По словам Мишустина, дополнительная поддержка позволит предпринимателям, оказавшимся в непростой ситуации, снизить финансовую нагрузку и направить освободившиеся средства на текущие расходы и зарплаты сотрудников.

"Сейчас на юге сложились непростые условия, в которых крайне важно поддержать и людей, и предприятия", – указал он.

Премьер также напомнил о поручении Владимира Путина уделять пристальное внимание развитию Крыма и Севастополя, укреплять их экономический потенциал и промышленную базу.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что развиваться Севастополю помогает Москва. Градоначальник не стал раскрывать технологию этой поддержки, однако отметил, что столица делает "очень многое", при этом не только для Севастополя, но и для большинства регионов России.