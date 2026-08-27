Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 19:03

Экономика

Предприятия Крыма и Севастополя получат отсрочку по страховым взносам

Фото: 123RF.com/radist

Организации, работающие в Крыму и Севастополе, получат отсрочку по уплате страховых взносов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Льгота будет доступна для обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных и строительных компаний, а также для гостиниц, санаториев, детских оздоровительных лагерей и предприятий общественного питания.

Такое решение принято, чтобы сохранить трудовые коллективы. По словам Мишустина, дополнительная поддержка позволит предпринимателям, оказавшимся в непростой ситуации, снизить финансовую нагрузку и направить освободившиеся средства на текущие расходы и зарплаты сотрудников.

"Сейчас на юге сложились непростые условия, в которых крайне важно поддержать и людей, и предприятия", – указал он.

Премьер также напомнил о поручении Владимира Путина уделять пристальное внимание развитию Крыма и Севастополя, укреплять их экономический потенциал и промышленную базу.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что развиваться Севастополю помогает Москва. Градоначальник не стал раскрывать технологию этой поддержки, однако отметил, что столица делает "очень многое", при этом не только для Севастополя, но и для большинства регионов России.

Читайте также


властьэкономика

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика