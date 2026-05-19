Собянин: реализуем программу мощной поддержки Донецка и Луганска

Москва с начала специальной военной операции оказывает масштабную помощь Донецку и Луганску, помогая восстанавливать инфраструктуру и социальные объекты. Об этом заявил Сергей Собянин на пленарном заседании регионального форума "Есть результат!" партии "Единой России".

За это время в городах-побратимах построили и реконструировали миллионы квадратных метров дорог, а также отремонтировали тысячи зданий. Кроме того, были восстановлены школы, детские сады, объекты социальной сферы и парки.

"Все это позволило вернуть нормальную жизнь в эти города", – отметил мэр.

Также Москва продолжает поддерживать участников специальной военной операции и их семьи. По словам главы города, помощь получают матери, жены и дети военнослужащих. Мэр добавил, что в СВО принимают участие более 100 тысяч москвичей.

Ранее Собянин сообщал, что в Донецке и Луганске с 2022 по 2025 год были восстановлены 1 100 километров инженерных сетей и более 2,6 миллиона квадратных метров дорог. Помимо этого, Москва помогает восстанавливать инфраструктуру в регионах после украинских обстрелов.