Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту сняты в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщили в Росавиации.

Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты по расписанию. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Соответствующие меры объявляли в аэропорту днем 4 августа. Аналогичный режим действовал в Домодедово и Жуковском, однако позже был отменен.

Причиной стала атака вражеских беспилотников на столичный регион. Всего за день на подлете к Москве сбили 18 дронов.

