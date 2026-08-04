04 августа, 22:45Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту сняты в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщили в Росавиации.
Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты по расписанию. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Соответствующие меры объявляли в аэропорту днем 4 августа. Аналогичный режим действовал в Домодедово и Жуковском, однако позже был отменен.
Причиной стала атака вражеских беспилотников на столичный регион. Всего за день на подлете к Москве сбили 18 дронов.