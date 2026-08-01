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01 августа, 11:18

Мэр Москвы

Собянин: в июле 6 225 БПЛА летело в сторону Московского региона

Фото: MAX/"Минобороны России"

С 00:00 1 июля по 23:59 31 июля в направлении Московского региона летело 6 225 вражеских беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, 780 дронов были нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве.

Кроме того, в ночь на 1 августа средства ПВО уничтожили 4 беспилотника, которые направлялись в сторону российской столицы. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

На этом фоне временные ограничения на полеты были объявлены в столичном аэропорту Домодедово. Спустя время авиагавань вернулась к штатному режиму работы.

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