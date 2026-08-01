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01 августа, 09:24

Политика

Объемы поставок вооружения и техники с начала СВО выросли в 5 раз

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С начала спецоперации поставки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) увеличились в 5 раз, а средств поражения – в 12 раз. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Санчик.

В Штабе материально-технического обеспечения Вооруженных сил (ВС) РФ прошло собрание, посвященное 326-летию Дня тыла ВС.

"Промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск", – отметил Санчик.

По его словам, комплексная работа с промышленностью позволила повысить обеспеченность воюющих подразделений вооружением и военной техникой по номенклатуре материально-технического обеспечения до 97%.

Кроме того, для безопасности движения на основных логистических маршрутах в зоне СВО было оборудовано свыше 1,8 тысячи километров антидроновых коридоров. Из этого объема свыше 800 километров создано в 2026 году.

Санчик отметил, что обеспечение передовых подразделений в настоящее время ведется с использованием грузовых квадрокоптеров, наземных роботизированных платформ, мотовездеходов, багги и мотоциклов.

С начала 2026 года объем грузов, доставленных с помощью беспилотных систем, вырос более чем в два раза. В штурмовые подразделения за этот же период поставлено свыше 15 тысяч единиц мототехники.

"Увеличен ассортимент продовольствия в индивидуальном рационе питания, продолжена работа по совершенствованию боевой экипировки с учетом опыта боевых действий", – добавил замминистра.

Он также подчеркнул, что в текущем году для поддержания боеспособности войск поставлено 2,5 миллиона тонн материальных средств.

Вместе с тем объем поставляемых в ВС России БПЛА по сравнению с 2025 годом увеличился более чем в два раза. Кроме того, по словам замминистра обороны Алексея Криворучко, была создана единая система подготовки, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции.

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