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29 июня, 12:10

Политика

Белоусов сообщил о внедрении мобильных огневых групп для защиты от БПЛА в России

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Мобильные огневые группы с FPV-перехватчиками стали внедрять в России. Об этом на встрече с военкорами рассказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, его слова предает RT.

Министр уточнил, что искусственный интеллект интегрируют в противовоздушную оборону. В частности, системы ИИ внедряют в систему противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, во всех группировках ВС РФ в зоне СВО есть эшелонированная система защиты от атак украинских БПЛА.

Также на встрече поднимали вопросы развития войск беспилотных систем, совершенствования противовоздушной обороны в российских регионах и в зоне специальной военной операции, мерах социальной поддержки участников СВО.

В мае в России прошли испытания межконтинентальной баллистической ракете "Сармат". Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что ей нет равных. Он и другие депутаты выразили благодарность за вклад в повышение обороноспособности страны российским ученым и военным, которые работали над ракетой.

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