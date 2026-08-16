Кобяков назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Возвращение западных компаний в Россию должно строиться на прагматичном партнерстве и передаче нужных стране технологий. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

По его словам, ни одна страна добровольно не стремится к автаркии. Он указал на важность конкуренции, которая делает и государство, и отечественные компании сильнее.

"Лучшие управленческие практики, лучшие технологии – все нужно! А как получить эти технологии? Президент не просто так говорит, что будут другие условия", – подчеркнул Кобяков.

Он пояснил, что Москва больше не заинтересована в "отверточной сборке" деталей западной продукции, поскольку этот этап уже пройден. Кроме того, появилась альтернатива на Востоке. В качестве возможных форматов сотрудничества с иностранными фирмами Кобяков назвал создание совместных предприятий с передачей технологий и концессий.

Советник президента РФ также допустил приглашение западных специалистов, востребованных в России, и совместную разработку сложных капиталоемких производств.

"Вместе заниматься фундаментальной и прикладной наукой, в том числе в корпоративном сегменте на равных, то есть в режиме win-win, – всегда готовы. Вот нехитрые условия и направления. Только прагматичное партнерство", – резюмировал он.

Кроме того, Кобяков заявил, что бизнесмены из всех европейских стран продолжают взаимодействие с Россией, несмотря на позицию политических элит. По его словам, предприниматели этого не скрывают.

"Достаточно проследить последние четыре-пять форумов в Санкт-Петербурге и Владивостоке", – отметил советник президента РФ.

Он перечислил заметные экономики Старого Света, представители которых работают с РФ: Италия, Германия, Франция, Голландия, Греция, Великобритания, Швейцария и Испания.

"Все страны просто нет смысла перечислять. Назвал лишь заметные экономики Старого Света. Про американцев мы уже говорили ранее. Многие либо собираются получать второе гражданство, либо уже стали гражданами России", – добавил советник президента РФ.

Кобяков также рассказал о давлении на европейский бизнес.

"Доходит до того, что банки их же стран блокируют счета за просто сам факт продолжения работы с нами! Кого-то лишают господдержки. Кому-то угрожают проблемами в бизнесе", – подчеркнул он.

При этом, по его словам, кулуарно политики некоторых русофобствующих стран говорят противоположное своим публичным декларациям. В частности, Кобяков привел в пример президента Франции.

"Своему бизнесу говорит Макрон (президент Франции Эммануэль Макрона. – Прим. ред.). И логика понятна – заходящие, как говорят финансисты, "на дне рынка" – получают самый большой профит. Но как верить таким лидерам? Вот вопрос! Как их же бизнес должен себя вести? Честному европейскому бизнесу можно даже где-то посочувствовать", – заключил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что иностранные бренды, ушедшие из РФ, будут возвращаться на российский рынок по мере того, как будет ослабевать политизированное давление со стороны руководства их стран.

