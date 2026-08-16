Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Горячая линия открыта после массированной атаки украинских БПЛА на Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим при ночной атаке БПЛА в прокуратуре работает горячая линия: +7-916-240-31-28", – сказано в сообщении.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры лично контролируют ситуацию, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления для оказания всесторонней помощи пострадавшим.

В свою очередь, глава Подольска Григорий Артамонов сообщил в мессенджере MAX, что после атаки БПЛА без света остаются 110 частных домов. По его словам, повреждение воздушной линии электропередачи обломками беспилотника привело к отключению света в деревнях Матвеевское, Лопаткино, Александровка, СНТ "Ветеран", СНТ "Фронтовик", СНТ "Романцево", СНТ "Радуга", а также в поселке Лесные Поляны (котельная). Аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам.

Артамонов добавил, что все экстренные и коммунальные службы подмосковного Подольска работают в усиленном режиме после атаки беспилотников. Глава округа пообещал, что жителям будет оказана необходимая поддержка, а все обращения будут отработаны в индивидуальном порядке.

Между тем глава Домодедово Евгения Хрусталева сообщила в MAX, что возгорание на территории ПЛК "Северное Домодедово", где хранились медикаменты, удалось локализовать, угрозы дальнейшего распространения нет.

"Зафиксировано обрушение склада на площади 56 000 квадратных метров. К ликвидации последствий привлечены 78 человек и 22 единицы спецтехники", – уточнила Хрусталева, добавив, что все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.

10 городских округов Подмосковья подверглись ударам БПЛА в ночь на 16 августа. Атака была признана одной из самых массированных на регион. Было уничтожено 187 дронов.

В результате 83-летний мужчина погиб в Раменском после попадания беспилотника на территорию частного дома. Кроме того, в Подольске пострадали три человека. В Климовске помощь понадобилась водителю грузовика, у которого обнаружили ранение кисти.

Еще один мужчина получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", а жительница поселка Железнодорожный – ранение плеча. Угрозы их жизни нет. Двое пострадавших были доставлены в Подольскую областную клиническую больницу, а третий отказался от госпитализации.

Кроме того, возгорание возникло после атаки БПЛА на логистическом объекте Wildberries в Подольске. В компании уточнили, что эвакуация сотрудников была проведена заблаговременно. На фоне случившегося были перестроены логистические цепочки: прием поставок и отгрузка заказов временно осуществляются на других объектах.

Помимо этого, в Домодедове были повреждены несколько жилых домов. Повреждения также выявлены на территории нового здания отдела полиции в Кашире, а в Воскресенске – на территории отдельных сооружений промобъекта.

Более того, в Подольске повреждены частный дом в СНТ "Лесной", автомобиль в Климовске и линия электропередачи в коттеджном поселке "Матвеевское". В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино. В Ступине на территории одного из садовых товариществ разрушена баня.

