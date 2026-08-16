Эксперт Машаров: повышение МРОТ приведет к увеличению ряда выплат

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Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2027 году может привести к увеличению отпускных, командировочных и ряда социальных пособий. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Точный размер МРОТ на следующий год утвердят в конце 2026 года. По предварительным оценкам, он может составить от 29 до 31 тысячи рублей.

"На что влияет повышение МРОТ: отпускные и командировочные, пособия по временной нетрудоспособности – больничные, пособия по беременности и родам", – приводит РИА Новости слова Машарова.

Эксперт уточнил, что отпускные и командировочные могут вырасти, если средний дневной заработок работника за расчетный период оказался ниже установленного минимума. Больничные увеличатся в случаях, когда у сотрудника в расчетном периоде не было заработка, его средний заработок ниже МРОТ или страховой стаж составляет менее шести месяцев.

Пособия по беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет могут стать больше, если их размер рассчитывается исходя из минимального уровня заработка.

Машаров также обратил внимание на различие между МРОТ и прожиточным минимумом. МРОТ устанавливает минимальный размер оплаты труда, а прожиточный минимум отражает стоимость минимального набора необходимых для жизни товаров и услуг и используется при определении ряда социальных выплат и мер поддержки.

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