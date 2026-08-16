Собянин сообщил об отражении атаки уже 76 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО уничтожили еще 11 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбили 11 БПЛА, летевших на Москву", – написал градоначальник в своем канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Ранее силы ПВО перехватили еще 15 дронов на подлете к столице. Всего с полуночи над Московским регионом было уничтожено уже 76 беспилотников.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения объявили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский – авиагавани полностью закрыты на прием и отправку рейсов.