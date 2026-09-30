Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 21:08

Политика

В ГД внесли законопроект о взятии биометрии заключенных без согласия

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обработке биометрических персональных данных подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия. Документ опубликован в думской электронной базе.

Биометрические системы уже применяются в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Как говорится в пояснительной записке, оборудование для контроля доступа с идентификацией по биометрическим параметрам установлено более чем в 450 СИЗО, исправительных учреждениях и исправительных центрах.

Законопроект должен создать правовую основу для использования биометрии в повседневной работе таких учреждений. В частности, данные планируется применять для контроля перемещений, проверки наличия осужденных и предотвращения побегов, связанных с подменой личности.

Согласно проекту, персональные данные, включая биометрические, смогут обрабатываться без согласия подозреваемых, обвиняемых и осужденных, если это необходимо для их идентификации и аутентификации.

Для закрепления этих положений предлагается скорректировать закон "Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы", закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых" и Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Отсрочка необходима для внесения изменений в приказ ФСИН России, регулирующий обработку персональных данных.

Ранее в России вступили в силу законы, вводящие ограничения для россиян, уехавших за границу, а также для тех, кто признан виновным в преступлениях и административных правонарушениях против РФ. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, этим категориям граждан начнут замораживать и блокировать счета и другое имущество, ограничивать действие водительских прав и отказывать в госуслугах в электронном виде.

Читайте также


политикатехнологии

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика