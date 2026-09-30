В ГД внесли законопроект о взятии биометрии заключенных без согласия

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обработке биометрических персональных данных подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия. Документ опубликован в думской электронной базе.

Биометрические системы уже применяются в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Как говорится в пояснительной записке, оборудование для контроля доступа с идентификацией по биометрическим параметрам установлено более чем в 450 СИЗО, исправительных учреждениях и исправительных центрах.

Законопроект должен создать правовую основу для использования биометрии в повседневной работе таких учреждений. В частности, данные планируется применять для контроля перемещений, проверки наличия осужденных и предотвращения побегов, связанных с подменой личности.

Согласно проекту, персональные данные, включая биометрические, смогут обрабатываться без согласия подозреваемых, обвиняемых и осужденных, если это необходимо для их идентификации и аутентификации.

Для закрепления этих положений предлагается скорректировать закон "Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы", закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых" и Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Отсрочка необходима для внесения изменений в приказ ФСИН России, регулирующий обработку персональных данных.

Ранее в России вступили в силу законы, вводящие ограничения для россиян, уехавших за границу, а также для тех, кто признан виновным в преступлениях и административных правонарушениях против РФ. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, этим категориям граждан начнут замораживать и блокировать счета и другое имущество, ограничивать действие водительских прав и отказывать в госуслугах в электронном виде.