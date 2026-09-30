Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 20:14

Транспорт

Локальные перекрытия движения ожидаются в центре Москвы 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве 1 октября днем возможны временные ограничения движения в Центральном административном округе. Об этом предупредили в столичном Дептрансе.

Водителям рекомендовали заранее планировать поездки, закладывать дополнительное время на дорогу и следить за ситуацией с помощью навигатора. В ведомстве также посоветовали быть готовыми изменить привычный маршрут.

Для поездок в центр города Дептранс рекомендовал воспользоваться метро.

Ранее в Дептрансе сообщили, что 3 и 4 октября в центре и на западе Москвы ограничат движение из-за полумарафона "Моя столица". 3 октября перекроют участки улицы Косыгина – от проспекта Вернадского до дома 2 и от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.

4-го числа ограничения будут вводить в разное время на Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой и Бережковской набережных, участках улиц Косыгина и Лужники, Мичуринском и Вернадском проспектах, Воробьевском шоссе, Бородинском мосту и мосту Лужники, а также на ряде съездов и местных проездов.

Читайте также


транспортперекрытиягород

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика