Локальные перекрытия движения ожидаются в центре Москвы 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве 1 октября днем возможны временные ограничения движения в Центральном административном округе. Об этом предупредили в столичном Дептрансе.

Водителям рекомендовали заранее планировать поездки, закладывать дополнительное время на дорогу и следить за ситуацией с помощью навигатора. В ведомстве также посоветовали быть готовыми изменить привычный маршрут.

Для поездок в центр города Дептранс рекомендовал воспользоваться метро.

Ранее в Дептрансе сообщили, что 3 и 4 октября в центре и на западе Москвы ограничат движение из-за полумарафона "Моя столица". 3 октября перекроют участки улицы Косыгина – от проспекта Вернадского до дома 2 и от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.

4-го числа ограничения будут вводить в разное время на Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой и Бережковской набережных, участках улиц Косыгина и Лужники, Мичуринском и Вернадском проспектах, Воробьевском шоссе, Бородинском мосту и мосту Лужники, а также на ряде съездов и местных проездов.