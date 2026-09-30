МИД выразил Дании протест из-за провокации вертолета против российского корвета

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МИД России выразил датской стороне протест из-за провокационных действий вертолета ВВС Дании в отношении российского корвета. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

Россия расценивает маневры датского воздушного судна как нарушение Конвенции ООН, а абсурдные обвинения датских властей не выдерживают никакой критики, отметили в МИД. Там добавили, что повторение подобных действий может привести к эскалации и создать риск возникновения серьезного инцидента.

Речь идет о происшествии с датским вертолетом типа Fennec и корветом "Сообразительный" Балтийского флота России, которое произошло 14 сентября в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря.

Копенгаген обвинил Москву в том, что корабль выпустил ложные тепловые цели по вертолету. В Минобороны РФ объяснили, что корвет предотвратил провокацию и выпустил в сторону вертолета две сигнальные ракеты. Командир корабля действовал правильно, за что был награжден медалью "За боевые отличия", сообщили в оборонном ведомстве.

