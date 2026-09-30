Диетолог Иванова: протеиновые сладости могут содержать много калорий и жиров

Фото: depositphotos/Syda_Productions​

Протеиновые батончики, печенье и пирожные могут содержать много калорий, жиров, подсластителей и добавок, поэтому с ними стоит быть осторожными, как и с обычными сладостями. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказала врач-диетолог Татьяна Иванова.

По ее словам, польза такого десерта определяется не названием, а составом и общей ролью в рационе человека. Надписи "протеиновый", "без сахара" или "с коллагеном" не помогают покупателю оценить качество продукта.

Если в продукте содержится много сиропов, масел, глазури и муки, а белок занимает лишь малую часть, то он скорее является сладостью с белковой добавкой. При выборе следует смотреть на многие факторы, в частности размер порции, содержание сахаров, насыщенных жиров, пищевых волокон, натрия, подсластителей, аллергенов, а также калорийность и количество белка.

"Практичный ориентир: белок должен быть заметной частью пищевой ценности, а не последним компонентом в списке", – рассказала Иванова.

Однако при употреблении некоторых компонентов протеиновых продуктов может появиться дискомфорт со стороны ЖКТ. Чаще всего это происходит из-за сахарных спиртов – мальтита, сорбита, ксилита и эритрита. Кроме того, вздутие, урчание и нарушения стула могут быть вызваны инулином, полидекстрозой, избытком клетчатки, сывороточным концентратом и молочными белками у людей с непереносимостью лактозы.

Особую осторожность при выборе продуктов, содержащих протеин, следует проявлять людям с синдромом раздраженного кишечника, вздутием, диареей или запорами, непереносимостью лактозы, аллергией на молочные белки, целиакией и воспалительными заболеваниями кишечника.

Помимо этого, такие продукты требуют индивидуального подхода, если у человека подтверждены заболевания почек и печени, сахарный диабет, нарушения углеводного обмена и ограничения по белку.

В составе десертов также могут содержаться примеси. Риск зависит от производителя, качества сырья и регулярности употребления. При систематическом поступлении загрязнителей возможна дополнительная нагрузка на нервную систему, почки и печень, поэтому важно выбирать продукцию с понятной маркировкой и контролем качества.

Иванова подчеркнула, что большинству здоровых людей протеиновые сладости не нужны для восполнения белка, поскольку его можно получить из обычных продуктов – яиц, мяса, рыбы, молочных продуктов, сои, бобовых, круп и орехов. Взрослому человеку необходимо около 0,8 грамма белка на килограмм массы тела в сутки.

"Безопаснее и разумнее иногда съесть небольшую порцию обычной сладости, чем ежедневно употреблять сильно переработанный продукт с длинным составом", – дополнила она.

Важны умеренность, общий рацион и индивидуальная переносимость.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что замена жирного красного мяса на качественную птицу при прочих благоприятных условиях способна увеличить продолжительность жизни на 19–20%. По ее словам, птица – отличный выбор для пожилых людей и тех, кто испытывает трудности с перевариванием красного мяса.

Индейка является более диетическим продуктом и легче усваивается организмом. Однако полностью отказываться от говядины и свинины не стоит, поскольку каждый вид мяса имеет свои уникальные преимущества, подчеркнула врач.