Нетаньяху поручил усилить безопасность на всех рейсах в Израиль после ЧП с бортом Flydubai

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности на всех авиарейсах в Израиль после инцидента на борту самолета авиакомпании Flydubai. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис главы израильского правительства.

"Усилить меры безопасности как для израильских, так и для иностранных авиаперевозчиков", – говорится в заявлении.

Инцидент на борту Flydubai, летевшего из ОАЭ в Израиль, произошел 30 сентября. По предварительным данным, один из пилотов направил самолет вниз, но ему помешал второй пилот, который вступил с ним в драку.

Самолет удалось экстренно посадить в Саудовской Аравии. Управление лайнером, по словам журналистов, взяли на себя находившиеся на борту пассажиры. По другой версии СМИ, его якобы перехватил резервный экипаж, который оказался в салоне в рамках учений.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта. Он уверен, что злоумышленник хотел разбить самолет и убить всех пассажиров.

