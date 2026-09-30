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30 сентября, 18:26

Политика

Нетаньяху поручил усилить безопасность на всех рейсах в Израиль после ЧП с бортом Flydubai

Фото: Getty Images/picture alliance/Jamal Awad

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности на всех авиарейсах в Израиль после инцидента на борту самолета авиакомпании Flydubai. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис главы израильского правительства.

"Усилить меры безопасности как для израильских, так и для иностранных авиаперевозчиков", – говорится в заявлении.

Инцидент на борту Flydubai, летевшего из ОАЭ в Израиль, произошел 30 сентября. По предварительным данным, один из пилотов направил самолет вниз, но ему помешал второй пилот, который вступил с ним в драку.

Самолет удалось экстренно посадить в Саудовской Аравии. Управление лайнером, по словам журналистов, взяли на себя находившиеся на борту пассажиры. По другой версии СМИ, его якобы перехватил резервный экипаж, который оказался в салоне в рамках учений.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта. Он уверен, что злоумышленник хотел разбить самолет и убить всех пассажиров.

В Саудовской Аравии задержали пилота, ударившего напарника ножом во время рейса Flydubai

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