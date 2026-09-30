N12: управление самолетом Flydubai взял на себя резервный экипаж пилотов

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Резервный экипаж пилотов, находившийся на борту рейса авиакомпании Flydubai, взял на себя управление судном. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По его словам, дополнительный экипаж был на борту в рамках учений. Именно эти пилоты взяли ситуацию под контроль.

"Это спасло рейс – иначе мы бы оказались в ситуации, подобной событиям 11 сентября", – приводит телеканал слова собеседника.

Инцидент с самолетом Flydubai, который следовал из Дубая в Тель-Авив, произошел 30 сентября. Экипаж лайнера подал сигнал 7700 о ЧС на борту, а затем – 7500, означающий, что судно захватили. После этого самолет пропал с радаров.

Позднее борт приземлился в Саудовской Аравии. Причиной случившегося названа драка пилотов.

Сперва СМИ сообщили, что один из пилотов был русским, а второй – украинцем. Однако позже другой источник заявил, что пилоты являются подданными Омана и ОАЭ. При этом виновником инцидента был оманец.

Известно также, что один из пилотов вывел самолет в пике с 30 до 15 тысяч футов, а другой вступил с ним в драку. Как выяснили журналисты, все признаки указывают на то, что второй пилот собирался захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами.

При этом одна из летевших этим рейсом подчеркнула, что кто-то пытался напасть на пилота с ножом, но ситуацию взяли под контроль пассажиры. Израиль тем временем рассматривает произошедшее как попытку теракта.