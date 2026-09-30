30 сентября, 11:48Политика
ВС РФ освободили три села в Харьковской, Запорожской и Сумской областях
Фото: mil.ru
Российские военнослужащие освободили Шабельное в Харьковской области, Егоровку в Запорожской области и Толстодубово в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"В ходе решительных наступательных действий в кольце окружения освобожден населенный пункт Шабельное Харьковской области", – рассказали в военном ведомстве.
Село Егоровка взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток", продвинувшись в глубину обороны противника. Толстодубово освободили благодаря активным наступательным действиям.
Ночью 30 сентября ВС РФ нанесли удары по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергосистемы в Киевской области и инфраструктуре порта Измаил.
Атаку провели с использованием высокоточного оружия наземного базирования и ударных дронов большой дальности. Пораженные украинские объекты обеспечивали военное производство, подчеркнули в Минобороны.
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