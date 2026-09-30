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30 сентября, 11:48

Политика

ВС РФ освободили три села в Харьковской, Запорожской и Сумской областях

Фото: mil.ru

Российские военнослужащие освободили Шабельное в Харьковской области, Егоровку в Запорожской области и Толстодубово в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В ходе решительных наступательных действий в кольце окружения освобожден населенный пункт Шабельное Харьковской области", – рассказали в военном ведомстве.

Село Егоровка взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток", продвинувшись в глубину обороны противника. Толстодубово освободили благодаря активным наступательным действиям.

Ночью 30 сентября ВС РФ нанесли удары по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергосистемы в Киевской области и инфраструктуре порта Измаил.

Атаку провели с использованием высокоточного оружия наземного базирования и ударных дронов большой дальности. Пораженные украинские объекты обеспечивали военное производство, подчеркнули в Минобороны.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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