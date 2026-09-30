Главреду The Insider Доброхотову грозит до 6 лет лишения свободы

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/roma_dobrokhotov (Роман Доброхотов признан иноагентом в РФ)

Суд в России готовится к рассмотрению уголовного дела против главного редактора издания The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Романа Доброхотова (признан иноагентом в РФ). Его заочно обвиняют в организации деятельности иностранной нежелательной организации, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Максимальное наказание, которое грозит журналисту по части 3 статьи 284.1 УК РФ, – от 2 до 6 лет колонии с дополнительным запретом занимать определенные должности до 10 лет.

Как заявили в прокуратуре, Доброхотов, являясь организатором и членом иностранной организации The Insider, зная о ее нежелательном статусе в РФ, дважды привлекался к административной ответственности по статье 20.33 КоАП РФ за участие в ее деятельности.

Несмотря на это, находясь за границей, журналист продолжал действовать в интересах The Insider, в частности, публиковал в Сети ролики с негативной оценкой событий в России. По итогам проверки этих фактов прокуратура возбудила уголовное дело по статье 284.1 УК РФ.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Доброхотов объявлен в розыск и заочно арестован.

В 2021 году Доброхотов незаконно перешел границу с Украиной в обход контрольно-пропускных пунктов (КПП). По данным ФСБ, главред The Insider прибыл в село Колещатовка в Воронежской области, откуда пешком отправился на Украину, минуя КПП.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы. Позже в суд поступило ходатайство о его заочном аресте. Спустя время Доброхотова объявили в розыск.