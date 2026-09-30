Захарова рассказала, что немецкая делегация поинтересовалась портретом Путина в ООН

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Протокольщики немецкой делегации перед встречей главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ООН поинтересовались портретом Владимира Путина, который висит на стене в комнате российского представительства. Об этом рассказала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, когда немецкие протокольщики пришли готовить встречу, они "уперлись в стену, в прямом смысле этого слова", увидев портрет президента РФ.

"И говорят: "А этот портрет останется, когда будет Вадефуль?" – привела она их вопрос.

Как рассказала дипломат, немецкой стороне ответили, что флаг и портрет президента – российская традиция, которую необходимо уважать. Захарова подчеркнула, что портрет останется и во время визита Вадефуля, и после него.

Встреча Лаврова и Вадефуля на полях Генассамблеи ООН состоялась 26 сентября по инициативе Германии. Переговоры шли около 20 минут в закрытом формате.

Министр иностранных дел Германии сообщил, что побеседовал с Лавровым по совету коллег, напомнивших о необходимости рано или поздно вернуться к прямым переговорам. Он также указал, что не хочет отдавать США все взаимодействие с Россией.

Лавров, в свою очередь, заявил, что Вадефуль зачитал заранее заготовленный текст с официальными заявлениями ФРГ, в котором не было "ничего нового".

