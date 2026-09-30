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30 сентября, 12:30

Город

Детский сад на 200 мест появился в Останкинском районе Москвы

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Детский сад на 200 мест появился в Останкинском районе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект находится по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 39а. Его центральная часть площадью около 4,3 тысячи квадратных метров имеет три уровня, а второй блок – двухэтажный.

Для восьми групп там сделали блоки с раздевалками, игровыми и спальными комнатами, буфетом. Кроме того, в учреждении есть классы для развивающих и музыкальных занятий, а также спортивные залы. Вместе с тем детсад получил пищеблок полного цикла и медпункт.

Фасады здания выполнены в спокойных тонах с контрастными деталями. Объект построен по принципу безбарьерной среды, чтобы там было комфортно находиться детям с ограниченными возможностями здоровья. Во дворе есть площадки для прогулок, возле которых высажены растения.

Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, строительство контролировалось на всех этапах. Специалисты совершили пять выездных проверок и пришли к выводу, что здание соответствует всем требованиям.

Ранее большой образовательный комплекс построили в Коммунарке. Он может принять 1 400 школьников и 300 воспитанников детского сада. Одной из главных его особенностей стал уличный кинотеатр. Экраном стали выступы фасада.

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