Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 12:57

Политика

Захарова сравнила концерт Канье Уэста с черной магией из "Мастера и Маргариты"

Фото: vk.ru/mid

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила возможное выступление американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге с сеансом черной магии из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг шоу Уэста, Захарова рассказала, что перечитала несколько глав романа. Одна из них – "Черная магия и ее разоблачение" – напомнила ей о предстоящем концерте.

"Театр варьете. <...> Как непонятные организаторы непонятно проводили непонятный же сеанс магии с последующим разоблачением", – сказала дипломат.

Захарова также напомнила, что 8 мая 2025 года, накануне годовщины Победы, Уэст выпустил клип, в каждом припеве которого звучит "слава Гитлеру", а в конце вмонтирована аудиозапись выступления Гитлера 1930-х годов.

"Вот это чертовщина, а это именно она, если в XXI веке в день юбилея Победы некто выпускает видеоклип с прославлением Гитлера. <...> Это чертовщина", – подчеркнула она.

В августе анонсировали концерты Канье Уэста в Петербурге – они должны были пройти на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Однако позже площадка заявила, что не подписывала договор на проведение выступлений и принять артиста не может.

Say Agency, агентство – организатор концертов, при этом продолжало заявлять о подготовке шоу, афиша мероприятия сохранялась на сайте агентства. На этом фоне покупатели попытались вернуть билеты, но столкнулись с проблемами. Это стало причиной разбирательства в Роспотребнадзоре, после чего организатору концерта вынесли предостережение.

Спустя время страница мирового тура рэпера, посвященная выступлениям в России, пропала с его сайта и стала показывать ошибку 404. Но даже тогда организаторы официально не объявляли об отмене концертов.

В Say Agency пообещали раскрыть всю официальную информацию о выступлениях Уэста 30 сентября. Организаторы не уточнили, будет ли подтверждение проведения шоу в объявленные раньше даты и где оно может состояться.

При этом 29 сентября американское агентство Access Opera, выступающее партнером концертного тура рэпера, подтвердило отмену его выступления в Санкт-Петербурге.

Читайте также


политикашоу-бизнес

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика