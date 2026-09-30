Захарова сравнила концерт Канье Уэста с черной магией из "Мастера и Маргариты"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила возможное выступление американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге с сеансом черной магии из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг шоу Уэста, Захарова рассказала, что перечитала несколько глав романа. Одна из них – "Черная магия и ее разоблачение" – напомнила ей о предстоящем концерте.

"Театр варьете. <...> Как непонятные организаторы непонятно проводили непонятный же сеанс магии с последующим разоблачением", – сказала дипломат.

Захарова также напомнила, что 8 мая 2025 года, накануне годовщины Победы, Уэст выпустил клип, в каждом припеве которого звучит "слава Гитлеру", а в конце вмонтирована аудиозапись выступления Гитлера 1930-х годов.

"Вот это чертовщина, а это именно она, если в XXI веке в день юбилея Победы некто выпускает видеоклип с прославлением Гитлера. <...> Это чертовщина", – подчеркнула она.

В августе анонсировали концерты Канье Уэста в Петербурге – они должны были пройти на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Однако позже площадка заявила, что не подписывала договор на проведение выступлений и принять артиста не может.

Say Agency, агентство – организатор концертов, при этом продолжало заявлять о подготовке шоу, афиша мероприятия сохранялась на сайте агентства. На этом фоне покупатели попытались вернуть билеты, но столкнулись с проблемами. Это стало причиной разбирательства в Роспотребнадзоре, после чего организатору концерта вынесли предостережение.

Спустя время страница мирового тура рэпера, посвященная выступлениям в России, пропала с его сайта и стала показывать ошибку 404. Но даже тогда организаторы официально не объявляли об отмене концертов.

В Say Agency пообещали раскрыть всю официальную информацию о выступлениях Уэста 30 сентября. Организаторы не уточнили, будет ли подтверждение проведения шоу в объявленные раньше даты и где оно может состояться.

При этом 29 сентября американское агентство Access Opera, выступающее партнером концертного тура рэпера, подтвердило отмену его выступления в Санкт-Петербурге.

