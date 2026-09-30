Самолет Flydubai во время драки пилотов потерял более 4 тыс метров высоты за 29 секунд

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Самолет авиакомпании Flydubai, подавший сигнал бедствия во время выполнения рейса Дубай – Тель-Авив, потерял 4 тысячи метров высоты за 29 секунд, следует из данных сервиса Flightradar24.

По его данным, судно снизилось с 9,4 до 5,1 тысячи метров. После этого пилотам удалось частично восстановить высоту, и полет продолжился.

Снижение произошло в промежутке с 05:22:07 до 05:22:36 по всемирному координированному времени, то есть в 08:22 по московскому времени. Затем лайнер поднялся выше 6 тысяч метров, после чего снова немного снизился и продолжил движение на относительно стабильной высоте.

Инцидент на борту самолета Flydubai произошел 30 сентября. Сперва он подал сигнал 7700 о ЧС на борту, а затем – 7500, означающий, что судно захватили. После этого борт пропал с радаров.

Поскольку самолету запретили посадку в Израиле, он был перенаправлен в Саудовскую Аравию, где позже смог приземлиться. Тогда же стало известно, что причиной случившегося стала драка между пилотами.

СМИ приводят разные версии причин драки. Некоторые источники утверждают, что самолетом управляли пилоты из России и Украины. Позже появились данные, что пилотами были подданные Омана и ОАЭ. По информации СМИ, виновником случившегося мог быть оманец.

Согласно одной из версий, кто-то из них перевел самолет в пике с 30 до 15 тысяч футов, и другой пилот вступил с ним в драку. Одна из пассажирок рассказала, что кто-то пытался напасть на пилота с ножом, а ситуацию взяли под контроль израильские пассажиры.

По версии другой женщины, во время полета были слышны крики. Когда дверь кабины удалось открыть, была видна кровь раненного ножом пилота. Она также отметила, что нападавшего обезвредили именно пассажиры.

Помимо этого, существует версия, что воздушное судно могли посадить другие пилоты, которые находились на борту в качестве пассажиров.

В израильских органах безопасности указали, что рассматривают инцидент в том числе как попытку террористического акта.

