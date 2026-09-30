30 сентября, 11:58Технологии
Подтвердить учетную запись на "Госуслугах" можно будет в салонах связи
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Россияне смогут подтверждать учетную запись на "Госуслугах" в салонах операторов связи. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
В ведомстве отметили, что соответствующее постановление правительства уже подписано. Теперь подтвердить учетную запись можно будет не только в МФЦ и банках, но и в салонах связи.
На портале действуют три типа учетных записей: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Как пояснили в Минцифры, изменения расширят возможности пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих такую услугу.
Ранее на "Госуслугах" запустили сервис для подготовки проекта брачного договора. Им смогут воспользоваться и будущие супруги, и россияне, уже находящиеся в браке.
Гражданам предложат заполнить проект документа в электронном виде. После этого договор останется заверить в нотариальной конторе.