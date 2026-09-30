Подтвердить учетную запись на "Госуслугах" можно будет в салонах связи

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Россияне смогут подтверждать учетную запись на "Госуслугах" в салонах операторов связи. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

В ведомстве отметили, что соответствующее постановление правительства уже подписано. Теперь подтвердить учетную запись можно будет не только в МФЦ и банках, но и в салонах связи.

На портале действуют три типа учетных записей: упрощенная, стандартная и подтвержденная. Как пояснили в Минцифры, изменения расширят возможности пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих такую услугу.

Ранее на "Госуслугах" запустили сервис для подготовки проекта брачного договора. Им смогут воспользоваться и будущие супруги, и россияне, уже находящиеся в браке.

Гражданам предложат заполнить проект документа в электронном виде. После этого договор останется заверить в нотариальной конторе.