Генконсульство РФ опровергло сообщения СМИ о пилоте-россиянине на борту Flydubai

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Среди пилотов рейса Flydubai Дубай – Тель-Авив, который подал сигнал бедствия, нет россиян. Об этом заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае.

В учреждении пояснили, что уточнили эту информацию непосредственно у представителей авиакомпании. Таким образом, сообщения СМИ о российском происхождении одного из пилотов не подтвердились.

Инцидент с самолетом произошел 30 сентября. Сначала экипаж лайнера подал сигнал 7700 о ЧС на борту, а затем – 7500, означающий, что судно захватили. После этого борт пропал с радаров.

Спустя время самолет приземлился в Саудовской Аравии. Причиной случившегося была названа драка пилотов.

Сначала журналисты писали, что один из пилотов был русским, а второй – украинцем. Однако позднее другой источник сообщил, что пилоты являются подданными Омана и ОАЭ. Виновником инцидента, согласно данным журналистов, является оманец.

По одной из версий, второй пилот планировал захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами. Он вывел самолет в пике с 30 до 15 тысяч футов. Другой пилот вступил с ним в драку.

Кроме того, одна из пассажирок рассказала, что кто-то пытался напасть на пилота с ножом. По словам другой женщины, летевшей этим рейсом, во время полета были слышны крики. Когда дверь кабины удалось открыть, там была видна кровь.

Также отмечалось, что судно могли посадить другие пилоты, которые находились на борту в качестве пассажиров. Израиль рассматривает случившееся как попытку теракта.