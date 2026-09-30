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30 сентября, 10:55

Происшествия

СМИ назвали причины драки пилотов на борту самолета Flydubai

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В СМИ появились подробности о деталях драки пилотов на борту самолета Flydubai. По одной из версий, кто-то из них попытался совершить самоубийство.

Лайнером управляли пилоты из России и Украины. По данным Channel 12, россиянин был командиром, а украинец – вторым пилотом. За безопасность полета отвечает именно командир воздушного судна, он же принимает окончательные решения. Второй пилот помогает управлять самолетом, а также контролирует связь с диспетчерами и приборы. Тем не менее, пилотировать борт может любой из них.

Как выяснил 14-й канал израильского телевидения, один из пилотов направил самолет вниз, из-за чего тот ушел в пике с 30 до 15 тысяч футов. Однако второй пилот вступил с ним в драку. Эту версию поддерживает, в частности, военкор телеканала Гилель Битон Розен.

При этом одна из пассажиров рейса рассказала i24NEWS, что кто-то пытался напасть на пилота с ножом. Ситуацию под контроль, по ее словам, "взяли израильские пассажиры".

Другая женщина, также находившаяся на борту в момент инцидента, рассказала 15-му каналу, что во время полета были слышны крики, а когда дверь кабины удалось открыть, было видно кровь раненного ножом пилота. Она тоже отметила, что нападавшего обезвредили именно пассажиры.

"Были моменты, когда мы думали, что не выберемся отсюда живыми", – призналась девушка.

Mash, в свою очередь, выяснил, что воздушное судно могли посадить другие пилоты, которые находились на борту в качестве пассажиров. Уточняется, что они направлялись в командировку. Им удалось довести самолет до аэродрома в Саудовской Аравии.

Известно, что пострадавшему пилоту уже оказали первую медицинскую помощь. Израильская полиция создала специальный оперативный штаб.

Инцидент с самолетом авиакомпании Flydubai произошел 30 сентября. Рейс, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал 7700 о ЧС на борту, а затем 7500, означающий, что судно захватили. После этого самолет пропал с радаров.

При этом посадку в Израиле самолету запретили, поэтому он был перенаправлен в Саудовскую Аравию. На перехват самолета отправили военные истребители.

Спустя некоторое время лайнеру удалось приземлиться в Саудовской Аравии. Тогда же выяснилось, что причиной произошедшего стала драка между пилотами.

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